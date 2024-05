Allenamento Lazio, pronto Immobile dal primo minuto: quante novità da Formello

Allenamento Lazio, pronto Immobile dal primo minuto: quante novità per i biancocelesti dal centro sportivo di Formello

Arrivano importanti novità da Formello. Infatti, nel match di domani contro il Monza Immobile tornerà titolare al posto di Castellanos. L’attaccante della Lazio è stato provato davanti alla coppia Luis Alberto-Felipe Anderson. A centrocampo, invece, Zaccagni prenderà il posto di Isaksen, mentre completeranno il reparto Marusic, Kamada e Guendouzi.

Novità anche in difesa: il terzetto sarà composto da Patric, Romagnoli ed Hysaj, con quest’ultimo provato al posto di Casale. In porta ci sarà ancora una volta Mandas, anche se Provedel tornerà tra i convocati dopo l’infortunio alla caviglia. L’unico giocatore che non sarà a disposizione è Gila.