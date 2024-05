Lazio Women, Palombi a LSC: «C’è tanta amarezza. Ma i tifosi sono stati incredibili, ecco perché». Le parole della calciatrice

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, Claudia Palombi ha parlato del match della Lazio Women pareggiato contro la Ternana. Ecco le sue parole:

PAROLE – «C’è tanta amarezza, più rammarico devo dire perché la gara alla fine è stata affrontata come l’avevamo preparata. Son orgogliosa di queste ragazze e andiamo avanti, andremo a Ravenna e andiamo a prendercelo li. Tifosi? È un emozione incredibile, voglio ringraziare davvero tutti perché la cornice di pubblico ci ha aiutato tantissima. Abbiamo sentito il calore di questa gente dal primo all’ultimo minuto. Da brividi, ringraziamo questi grandi tifosi perché il sostegno che ci danno dall’inizio dell’anno ci rende molto orgogliose. È inspiegabile, sapete meglio di me la mia lazialità e alzare gli occhi al cielo e vedere tutto questo è uno spettacolo pazzesco.

Conosco molto bene Melillo, l’ho avuto alla Res Roma e devo dire che è un maestro. Ha preparato la gara, studiando ogni dettaglio e limitandoci per quello che poteva perché nella prima parte credo la gara l’abbiamo fatta più noi. Nel secondo tempo siamo state in grado di soffrire, era giusto anche farlo. Peccato per l’ultima disattenzione, però devo dire siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. È stata una stagione e sarà perché mancheranno queste due partite in cui ci saranno squadre che ci daranno filo da torcere come nelle altre due partite. Dobbiamo solo essere pronte e cariche a portare questo campionato a casa perché è nelle nostre mani».