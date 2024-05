Allenamento Lazio: l’Empoli nel mirino. La decisione di Tudor sulle sedute a Formello

Allenamento Lazio: c’è l’Empoli nel mirino. Da domani sedute fissate in mattinata a Formello. L’idea di Tudor

Come riporta Il Messaggero, dopo il pareggio di sabato pomeriggio contro il Monza, la Lazio domani si concentrerà sulla sfida di domenica alle 12.30 contro l’Empoli all’Olimpico.

Proprio per abituare la squadra all’orario della gara, Igor Tudor, tecnico croato dei biancocelesti, ha deciso di far allenare Immobile e compagni solo con sedute mattutine. L’obiettivo è tornare alla vittoria e blindare l’Europa in campionato.