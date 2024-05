Biglietti Inter Lazio: TUTTE le info in vista della sfida di San Siro

Biglietti Inter-Lazio: tutte le informazioni in vista della sfida di San Siro: biancocelesti ospiti della festa scudetto nerazzurra

Sarà una vera e propria corsa per accaparrarsi i biglietti di Inter Lazio, ultimo match casalingo dei nerazzurri in questa stagione di Serie A e penultimo incontro dell’anno (prima di Hellas Verona Inter). Al termine della sfida, ci sarà la premiazione ufficiale dei nerazzurri e partirà la festa scudetto a San Siro, con la consegna del trofeo. A seguire è previsto il concerto fatto da cantanti di fede interista: Tananai e Ligabue. La società nerazzurra, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato quali saranno le modalità e le fasi di vendita dei tagliandi, a fronte di una richiesta molto alta da parte dei tifosi che, inevitabilmente, non potranno essere tutti accontentati.

La partita, che si disputerà a San Siro, è in programma nel weekend del 18-19 maggio: Lega Serie A non ha ancora comunicato data e orario ufficiali. Il Meazza però è già pronto a vestirsi a festa: sarà un appuntamento indimenticabile che vedrà la partecipazione anche di grandi artisti interisti che animeranno la festa nerazzurra.

Qualcosa di straordinario e da ricordare a lungo: dopo la sfida con la Lazio e la consegna del trofeo ai Campioni d’Italia, Luciano Ligabue celebrerà il trionfo della sua squadra del cuore cantando “Urlando contro il cielo”, brano iconico che da più di vent’anni accompagna i gol dell’Inter a San Siro.

La festa verrà arricchita dalla performance di Tananai, grandissimo tifoso interista e uno dei tre protagonisti della canzone celebrativa del ventesimo scudetto. Un momento unico a tinte nerazzurre, che farà cantare ancora una volta tutti i tifosi interisti.

LE INFORMAZIONI IN VISTA DELLA SFIDA DI SAN SIRO