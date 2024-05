Guendouzi Lazio, il futuro resta in bilico: Lotito aspetta il francese e fissa il PREZZO

Guendouzi-Lazio, il futuro del centrocampista francese resta in bilico: Lotito aspetta la scelta del ragazzo e fissa il prezzo

Come riporta Il Messaggero, Mateo Guendouzi resta un tema apertissimo del calciomercato Lazio della prossima estate. Nonostante il chiarimento con Tudor dopo gli screzi delle prime settimane, il centrocampista francese non sta più rendendo come ai tempi di Maurizio Sarri.

Lotito non considera incedibile il francese e aspetta la sua decisione: se l’ex Marsiglia manifesterà alla società la volontà di andarsene il patron ha già fissato il prezzo a 30 milioni di euro, bonus inclusi.