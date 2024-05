Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Colpani: ora lo vuole anche QUESTO club

Calciomercato Lazio, per i biancocelesti aumenta la concorrenza per l’acquisto di Colpani: un altro club ora lo cerca

Come svelato da Calciomercato.it, aumenta la concorrenza per il calciomercato Lazio per l’acquisto di Andrea Colpani, individuato dai biancocelesti come il sostituto perfetto del possibile partente Luis Alberto.

Anche il Milan sulle tracce del fantasista del Monza, valutato ben 20 milioni di euro dal club brianzolo. Moncada, dirigente rossonero, sarebbe stato segnalato sugli spalti dell’U-Power Stadium proprio nella giornata di ieri.