Bergomi: «La Lazio ha cambiato mentalità, sull'Europa League...»

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista, ha analizzato la Lazio di Sarri in relazione alla nuova Europa League: le sue parole

Intervenuto a Sky, Giuseppe Bergomi ha parlato così del possibile percorso della Lazio in Europa League:

«Inciderà anche sulle coppe il Mondiale? Noi dobbiamo concentrarci su questa prima fase, è molto compressa e non è pensabile che le squadre non utilizzino tutta la rosa. Già lo facevano lo scorso anno e dovranno farlo anche quest’anno più che mai perché tra campionato e coppe le partite sono molto ravvicinate. Devono fare le rotazioni, Roma e Lazio sono squadre forti. La Lazio ha cambiato molto, sono otto acquisti e ha cambiato anche mentalità. Fare così credo sia la soluzione migliore. Quest’anno non è facile. Arrivare primi ti dà forza, ma devi vincerlo il girone. Guardando quello della Lazio, è più forte del Feyenoord e parte da favorita. Il calcio di Sarri lo conosciamo, Mourinho ha un gioco diverso ma entrambe possono andare avanti nella competizione e credo che vorranno andare fino in fondo. Rosa? A centrocampo se gioca Basic non gioca Vecino. Le alternative ci sono, in difesa è tutta gente da far crescere senza esperienza. Serve un terzino sinistro per completare la rosa. Davanti hai Pedro e Cancellieri. Sarri? Siamo sempre li, il calcio di Sarri mi piace. Poi c’è sempre il valore dei giocatori, il valore della Lazio al momento non è tra le prime quattro però è un avversario sempre temibile».