Giudice sportivo, sanzionati due giocatori più multa per la Lazio

Giudice sportivo, alla luce della partita di ieri contro il Lecce il giudice sportivo ci è andato pesantissimo nei confronti della Lazio

La sconfitta contro il Lecce ha lasciato strascichi non indifferenti in casa Lazio, e il giudice sportivo non è stato tenero nei confronti del club biancoceleste.

Oltre alla curva che sarà chiusa per un turno, sono stati sanzionati ben due giocatori ovvero Cancellieri che ha rimediato ieri la seconda ammonizione, e Casale. E inoltre alla Lazio è stata inflitta una multa di 4000 mila euro.