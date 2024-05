Serie A, prosegue la 35a giornata: il programma della domenica di campionato, con tante altre partite in programma

Dopo il sabato di campionato, che ha visto la Lazio pareggiare per 2-2 sul campo del Monza di Palladino, continua la 35a giornata di Serie A anche in questa domenica. Ecco nel dettaglio le altre gare in programma:

Domenica 5 maggio

Ore 12.30 Cagliari-Lecce

Ore 15.00 Empoli-Frosinone

Ore 15.00 Verona-Fiorentina

Ore 18.00 Milan-Genoa

Ore 20:45 Roma-Juventus

Lunedì 6 maggio

Ore 18.00 Salernitana-Atalanta

Ore 20:45 Udinese-Napoli