Lazio Women, Grassadonia: «La partita più bella da giocare è questa, la sognavamo e…». Le parole del tecnico

Domani la Lazio Women affronterà la Ternana al Fersini. Un big match che deciderà le sorti delle biancocelesti, in palio non ci sono solo i tre punti, ma la promozione in Serie A. Ai microfoni ufficiali del club, per presentare la sfida, è intervenuto il tecnico Gianluca Grassadonia.

PAROLE– «Una gran partita, la parte finale. Giochiamo con la Ternana che è stata grande protagonista di questo campionato così come il Cesena e il Parma. Tutto il campionato in generale è stato molto competitivo. Abbiamo questa opportunità, per noi i 5 punti sono un gran vantaggio. La partita più bella da giocare è questa, la sognavamo e l’aspettavamo. Forse è anche il giusto preludio di un campionato importante per le squadre che ho citato prima. Chi sarà più bravo la porterà a casa ».

SQUADRA– «È una squadra che ha lavorato sempre bene, con grande attenzione e professionalità. Crescendo giorno dopo giorno, abbiamo avuto anche la possibilità di fare una rotazione in queste tre partite proprio perché è una squadra costruita bene anche dalla società. Le ragazze sono sempre disponibili e quindi abbiamo avuto anche questa possibilità di far giocare un po’ tutte. Domenica le mie ragazze si devono godere la partita, è quella più importante dell’anno e abbiamo cinque punti di vantaggio per cui è un bel vantaggio. Dobbiamo affrontarla come la partita più bella della vita ».

SPIRITO– «Spirito della squadra? È quello di vincere, non abbiamo mai speculato. La mia è una squadra che cerca sempre di giocare, che cerca sempre di fare la partita. Sappiamo chi affrontiamo perché da un punto di vista agonistico è una squadra molto forte, altrettanto da quello fisico. Le abbiamo studiate in settimana, è una squadra che ha fatto tanti punti, ha segnato e subito più di noi. Si è lottata il campionato con un testa a testa tra noi e loro, ma dobbiamo giocare da Lazio e poi sicuramente tireremo le somme. Non dobbiamo fare calcoli, abbiamo cinque punti di vantaggio che non sono pochi, ma dobbiamo sfruttare la partita di domenica perché vincendo taglieremo il traguardo ».

NUMERI– «I numeri dicono il miglior attacco contro la miglior difesa, la nostra, del campionato. È anche vero che noi abbiamo sprecato tantissimo da un punto di vista realizzativo, ma anche li sbagliare fa crescere. Sarà la partita, in questo momento, la prima contro la seconda. Una squadra che quello che fa lo fa molto bene, hanno certe caratteristiche e dobbiamo essere bravi a fare bene le due fasi e che vinca il migliore ».