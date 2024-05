Lazio, Immobile segna sempre: il dato sull’attaccante biancoceleste, andato in gol anche nel pareggio col Monza

Sabato amaro per la Lazio di Tudor, che non va oltre il 2-2 nel match contro il Monza, valido per la 35a giornata.

Nota positiva della prestazione, Ciro Immobile, che torna al gol e mette a referto il settimo gol di questa stagione. Nessun biancoceleste ha segnato più di lui nel corso di questo 23/24.