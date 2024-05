Calciomercato Lazio, è lui il sogno di Tudor per il nuovo attacco: tutto dipende da Immobile. La situazione in vista dell’estate

L’attacco della Lazio del futuro verrà costruito in base alle scelte e all’eventuale trasferimento in estate di Immobile, decisamente più in bilico rispetto a Castellanos. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza biancoceleste, vista la situazione avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per pensare a un possibile sostituto del giocatore.

Il preferito di Tudor sembrerebbe essere Simeone, ma il Napoli chiede circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra ritenuta troppo alta dalla Lazio. Per questo si tengono d’occhio alcune alternative che rimangono fisse nel mirino di Fabiani e Lotito.