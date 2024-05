Lazio Women, oggi il match promozione contro la Ternana – FOTO

Lazio Women, oggi il match promozione contro la Ternana, che può valere tutta la stagione. Il promemoria della società

Giornata decisiva per la Lazio Women di Grassadonia, che alle 15 scenderà in campo nel match contro la Ternana, che potrebbe valere l’intera stagione.

Le biancocelesti con una vittoria sarebbero matematicamente promosse in Serie A, in una domenica che potrebbe essere un crocevia speciale per la squadra di Grassadonia