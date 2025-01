Giudice sportivo, maxi multa alla Lazio dopo il derby: ecco il motivo

Giudice sportivo, maxi multa per la Lazio dopo il Derby: ecco i motivi che hanno spinto alla sanzione contro i biancocelesti

Maxi stangata per la Lazio dopo il Derby da parte del giudice sportivo. Di seguito il comunicato emesso dalla Lega per la doppia multa ai biancocelesti di 10 mila euro l’una.

COMUNICATO – «Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.