Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione dopo la 25a giornata! Ecco il verdetto

2 ore ago

Arbitro
2021 archivio Image Sport / Borussia Dortmund / cartellino giallo / foto Uefa/Image Sport

Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione per i biancocelesti dopo la conclusione della 25a giornata di Serie A. Ecco il verdetto

Dopo il fischio finale della 25ª giornata di Serie A, che ha visto la Lazio capitombolare allo stadio Olimpico contro l’Atalanta, sono arrivati i provvedimenti ufficiali del Giudice Sportivo. Tra le note relative alla squadra di Maurizio Sarri, spicca il provvedimento disciplinare a carico di uno dei nuovi volti del centrocampo capitolino, arrivato nel mercato di gennaio per dare freschezza alla mediana.

Il verdetto del Giudice Sportivo su Taylor

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A, è stata confermata l’ammonizione ricevuta da Kenneth Taylor durante il match contro i bergamaschi. Il centrocampista olandese, sanzionato dall’arbitro per un intervento irregolare ai danni di un avversario (nello specifico per aver fermato una ripartenza di Raspadori), vede così aggiornarsi il proprio score disciplinare in Italia.

La situazione disciplinare di Kenneth Taylor nella Lazio

Per il centrocampista si tratta della seconda sanzione nel campionato italiano. Il classe 2002, prelevato dall’Ajax nella sessione invernale appena conclusasi, sta entrando rapidamente nei meccanismi di Maurizio Sarri, ma deve ancora calibrare l’irruenza necessaria per il calcio della Serie A. Questa ammonizione, come si legge nel referto del Giudice Sportivo, è stata comminata per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

