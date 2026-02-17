News
Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione dopo la 25a giornata! Ecco il verdetto
Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione per i biancocelesti dopo la conclusione della 25a giornata di Serie A. Ecco il verdetto
Dopo il fischio finale della 25ª giornata di Serie A, che ha visto la Lazio capitombolare allo stadio Olimpico contro l’Atalanta, sono arrivati i provvedimenti ufficiali del Giudice Sportivo. Tra le note relative alla squadra di Maurizio Sarri, spicca il provvedimento disciplinare a carico di uno dei nuovi volti del centrocampo capitolino, arrivato nel mercato di gennaio per dare freschezza alla mediana.
Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro
Il verdetto del Giudice Sportivo su Taylor
Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A, è stata confermata l’ammonizione ricevuta da Kenneth Taylor durante il match contro i bergamaschi. Il centrocampista olandese, sanzionato dall’arbitro per un intervento irregolare ai danni di un avversario (nello specifico per aver fermato una ripartenza di Raspadori), vede così aggiornarsi il proprio score disciplinare in Italia.
La situazione disciplinare di Kenneth Taylor nella Lazio
Per il centrocampista si tratta della seconda sanzione nel campionato italiano. Il classe 2002, prelevato dall’Ajax nella sessione invernale appena conclusasi, sta entrando rapidamente nei meccanismi di Maurizio Sarri, ma deve ancora calibrare l’irruenza necessaria per il calcio della Serie A. Questa ammonizione, come si legge nel referto del Giudice Sportivo, è stata comminata per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.
News
Lazio, l’analisi accurata sul reparto arretrato. Tante le reti incassate da gennaio: cosa filtra
Lazio, il punto sul reparto della difesa biancoceleste. Diversi i gol incassati dal mese di gennaio: ecco quanto emerge La...
Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione dopo la 25a giornata! Ecco il verdetto
Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione per i biancocelesti dopo la conclusione della 25a giornata di Serie A. Ecco il...
Infortunio Gila, il difensore salterà la gara contro il Cagliari! Il punto della situazione
Infortunio Gila, il difensore della Lazio salterà la trasferta di Cagliari in programma sabato 21 febbraio all’Unipol Domus La corsa...