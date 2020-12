«Giroud vuole un top club che giochi in Champions League»: la rivelazione

Olivier Giroud, attaccante che in passato è stato nel mirino della Lazio, vuole un top club che giochi la Champions: la rivelazione

Sulle pagine di France Football, Laurent Koscielny ha parlato di Olivier Giroud, in cerca di una sistemazione per gennaio. In passato la Lazio è stata vicina al giocatore. Le sue parole.

«Si sente ancora capace di poter giocare ad alti livelli, in un club che disputa la Champions League. Vuole continuare a giocare in Nazionale per andare all’Europeo e anche al Mondiale del 2022. Si sente ancora capace di farlo. Se ne è capace? Lo conosco da tanto tempo. La sua forza è il suo carattere. È sempre stato maltrattato ma è in quei momenti che lui è ancora più forte. Quando si guardano la sua carriera, il numero di presenze, di reti e di trofei, si possono apprezzare le sue qualità. Ognuno ha il suo giudizio ma bisogna rispettare l’uomo, il giocatore e tutto ciò che ha fatto. Gli ho dato le mie motivazioni che mi hanno spinto a venire a Bordeaux e ha capito. Lui vuole ancora vincere e restare a livelli più alti».