Calciomercato Lazio, da Giroud a Ekuban: i nomi per l’attacco

La Lazio studia le ipotesi per rafforzare l’attacco: sono quattro i nomi sul taccuino del ds Tare, per il prossimo mercato

È sempre tempo di calciomercato, anche adesso che la palla non rotola sui campi di calcio. La Lazio studia la squadra che sarà e inizia dall’attacco: la volontà – come riporta il Corriere dello Sport – è quella di affiancare un giocatore ad Immobile, Caicedo e Correa.

I nomi sono ormai noti: Giroud resta il desiderio, ma il francese sembra più vicino a Milano che a Roma. Muriqi – punta del Fenerbahce – è valutato tra i 25 ed i 30 milioni, oltre alla forte concorrenza del Tottenham. Discorso diverso per Ekuban, invece: il giocatore è attualmente al Tranzonspor e vorrebbe tornare a giocare in Europa, il ds Tare inoltre lo conosce bene perché ha giocato in Albania, il trasferimento implicherebbe cifre ben più basse.

Infine, resta Bakambu. Una pista già percorsa quando il giocator evestiva la maglia del Villareal. Il ragazzo adesso gioca in Cina, percependo uno stipendio monstre di 15 milioni di euro a stagione, ma la sua volontà è quella di lasciare il paese per tornare in un campionato europeo, sapendo di dover abbassare notevolmente l’ingaggio.

La Lazio si guarda intorno e la società lavora a fari spenti, non si esclude l’ipotesi di un Mister X…