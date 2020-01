Calciomercato Lazio, per l’attacco torna di moda Bakambu

Torna di moda Cedric Bakambu. L’attaccante attualmente gioca in Cina, la Lazio lo segue per rinforzare il pacchetto offensivo

Tutto dipende da Correa. L’argentino si sta sottoponendo ad esami strumentali per conoscere l’entità del problema riportato al polpaccio, dai risultati dipenderà anche il mercato della Lazio. A pochi giorni dalla finestra invernale, la società capitolina potrebbe muoversi con qualche colpo a sorpresa: le candidature di Paloschi e Matri hanno perso quotazione, mentre Jallow è ancora in stand by.

Come riporta il Corriere dello Sport, Tare avrebbe rimesso in lista Cedric Bakambu, vecchio pallino dai tempi del Villareal. Il giocatore è ora tra le file del Bejing Gouan, club cinese, ma il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Europa: ha all’attivo 29 gol in 38 gare, ma può muoversi anche come seconda punta. Si prospettano ore interessanti per il mercato biancoceleste…