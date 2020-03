Calciomercato Lazio, proposto Ekuban come idea in attacco

L’attaccante del club turco è nel mirino della società biancoceleste e bisognerà capire se portare avanti la trattativa

Il campionato è sospeso ma il mercato ha ingranato le marce: nelle ultime ore da Glasgow arrivano notizie per cui i Rangers siano in corsa con la Lazio per Caleb Ekuban. Come riporta il Corriere dello Sport infatti l’attaccante di 26 anni che attualmente milita al Tranbzonospor e ha messo a segno 16 reti in 60 presenze. Il ragazzo ha il passaporto italiano perché nato a Villafranca ma bisognerà capire il reale interesse da parte dei biancocelesti.

Nel frattempo Minala continua gli allenamenti ma lascerà l’Italia verso metà aprile per raggiungere il club cinese Qingdao Huanghai. Continuano a circolare inoltre le voci di un accostamento di Giacomo Bonaventura ai capitolini: il suo contratto andrà in scadenza a giugno.