Giordano: «Pellegrini alla Lazio? Vi dico cosa ne penso»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio commenta l’arrivo del nuovo terzino biancoceleste descrivendo le caratteristiche tecniche

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale commenta l’arrivo alla Lazio di Luca Pellegrini, ecco le sue parole rilasciate a riguardo

PAROLE – «Sono felice per Pellegrini, giocare con la maglia del cuore non capita spesso. Ha fatto un giro un po’ largo, ma alla fine è tornato a casa. Tecnicamente mi piace molto, ha espresso solo il 50 per cento delle sue qualità, per essere chiaro lo preferisco a Parisi.»

«Ha una struttura fisica da grande squadra, cosa che non ha il terzino dell’Empoli. Pellegrini ha vestito maglie importanti, può avere un contraccolpo minore nella grande piazza. Spero che finalmente possa esprime tutto il suo valore. Se dovesse riuscirci siamo apposto per i prossimi 5-6 anni»