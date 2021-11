Giordano: «La Lazio può creare problemi seri al Napoli»

Bruno Giordano − doppio ex di Napoli-Lazio − ha commentato la sfuda di domenica sera: ecco le sue parole

Bruno Giordano – ex centravanti di Lazio e Napoli – ha commentato la sfida di domenica tra le due sue ex squadre. Ecco la sua analisi per le frequenze di Radiosei:

«Sarà uno stadio caldissimo tutto per Diego e per aiutare la squadra di Spalletti ad uscire da questo primo momento difficile. A loro mancheranno giocatori determinanti, la Lazio ha le carte in regola per creare loro seri problemi. Una zona chiave del capo può essere la fascia sinistra del Napoli, dove Felipe Anderson può fare male a Mario Rui. Assenza Osimhen pesante, la difesa della Lazio senza di lui può permettersi di giocare più in avanti».