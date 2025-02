Giordano: «Lazio e Napoli sono state costruite con sapienza. E su Castellanos...»

Le parole di Giordano in vista dell’imminente sfida di stasera tra Lazio e Napoli. Le sue considerazioni

Bruno Giordano ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sfida Lazio Napoli e di alcuni suoi protagonisti.

SU CASTELLANOS- «Ha ribadito di avere il calcio dentro, una tecnica pulita, come dice il modo in cui segna o come manda in porta gli altri »

LAZIO NAPOLI- «Molto dipenderà dai marcatori. Se trovano il modo di fermarli, diventa un fattore. Altrimenti, il fattore saranno loro. Lazio e Napoli sono state costruite con sapienza e gran parte del merito appartiene ai loro allenatori ».