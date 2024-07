Giordano Lazio: «Greenwood? C’è una cosa da EVITARE, se arriva Stengs la DIFFERENZA è notevole; questa è la PRIORITA’»

Le parole di Bruno Giordano sul calciomercato della Lazio: «Dele-Bashiru non lo conosco, ecco quale deve essere la priorità»

Bruno Giordano ha fatto il punto del calciomercato Lazio ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non conosco Dele-Bashiru. Greenwood? Credo che se si apre un’asta, non so dove possa arrivare la Lazio. Già la società si è spinta fino a una certa cifra, aggiungendo anche una percentuale sulla futura rivendita. Quando tratti con i grandi club contano i soldi, l’offerta. Non so, ripeto, se la Lazio ha la forza di rilanciare ancora. Magari puoi arrivare fino ai 23 milioni, ma non credo altro ecco. Se invece dell’inglese dovesse arrivare Stengs, ci sarebbe una differenza notevole. Penso che fra le priorità debba esserci il terzino sinistro».