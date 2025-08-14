Giordano Lazio, l’ex bomber biancoceleste ricorda gli anni d’oro e i legami nati sul campo di allenamento storico

Bruno Giordano, simbolo della Lazio e protagonista di una delle pagine più iconiche della storia biancoceleste, ha raccontato un frammento della sua carriera ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi su un luogo che per lui è sinonimo di appartenenza: Tor di Quinto.

L’ex attaccante ha spiegato quanto quel campo d’allenamento fosse centrale per la vita della squadra e per il rapporto con i tifosi: «Se penso alla Lazio mi viene in mente Tor di Quinto. Lì sono nate le amicizie, gli allenamenti, c’era il contatto con i tifosi che vedevano tutti i giorni gli allenamenti. Era il centro del mondo Lazio!».

Per Giordano, quegli anni rappresentano un’epoca in cui il calcio era vissuto in maniera diretta e autentica, con i sostenitori che potevano assistere alle sedute e respirare la stessa aria dei loro idoli. «Il legame con la gente era quotidiano e ci ha permesso di vivere un rapporto unico, fatto di vicinanza e sostegno».

Parlando di sé e del suo stile di gioco, l’ex bomber ha tracciato un parallelo con altri attaccanti che, nel corso degli anni, gli hanno ricordato il suo modo di interpretare il ruolo: «Inizialmente mi vedevo in Di Vaio, in tempi più recenti in Cassano e Agüero. Forse anche perché avevo un debole per loro, vedendo delle caratteristiche simili alle mie».

Il riferimento a calciatori di generazioni diverse testimonia la capacità di Giordano di riconoscere affinità tecniche e caratteriali con interpreti del ruolo che, come lui, hanno saputo unire talento, fantasia e senso del gol.

Il ricordo di Tor di Quinto, dunque, non è solo un omaggio a un luogo fisico, ma il simbolo di un calcio in cui il contatto tra squadra e tifoseria era parte integrante dell’esperienza sportiva. Per Giordano, quelle giornate trascorse sul campo restano il cuore pulsante della sua avventura biancoceleste, un patrimonio di emozioni che va oltre le statistiche e i risultati del campionato di Serie A.