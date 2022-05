Giordano: «Il flop Primavera ha costi elevati. Europa? È certa per la Lazio»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei, analizzando sia il flop Primavera che la stagione della Lazio

EUROPA – «La Lazio con la Samp ha sofferto un pochino nella prima mezzora, poi è stato tutto facile. Troppa differenza tecnica, nella seconda parte ha giocato bene. Tutte le squadre che difendono sui piazzati a zona prendono i gol come quello di Patric. Non se ne esce. Per l’Europa ormai vedo la Lazio dentro senza problemi. Tra Roma e Fiorentina mi auguro un pareggio».

FLOP PRIMAVERA – «Non so che dire, stona questo fatto che in una città come Roma si vada così male. Anche con costi elevati, ho letto anche della presenza di Raul Moro che è stato pagato 6 milioni. Non è più un caso, i risultati sono questi negli ultimi anni, c’è qualcosa che non va nella gestione di tutto il settore giovanile. Penso al lavoro di Tare, ma anche a quello di Bianchessi e mi chiedo quali giocatori sono arrivati in Primavera negli ultimi anni dalle altre categorie».