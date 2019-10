Giordano: «Gasperini ha sbagliato, i rigori sono netti!»

Il parere di Bruno Giordano su Lazio-Atalanta: un commento critico anche su Gasperini, fuorioso a fine gara per i rigori procuratori da Immobile

Bruno Giordano guarda il lato positivo. La Lazio contro l’Atalanta ha guadagnato un punto che ormai era perso. Ecco il suo commento sul match alle frequenze di RadioSei: «La Lazio ha recuperato per grosse disattenzioni dell’Atalanta, che superano di gran lunga i meriti dei biancocelesti. Anche le scelte di Gasperini non mi hanno convinto, togliere Pasalic e Muriel pensando a Manchester è stata una scelta deleteria. Luis Alberto e Milinkovic? Se non aiutano loro, vai in in difficoltà contro certe squadre. Gasperini? Ha sbagliato, in Coppa Italia ci poteva stare il rigore, ma sabato dovrebbe prendersela solo con i suoi difensori: i rigori ci stanno».