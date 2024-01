Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha così commentato la notizia dell’esonero di Mourinho: le dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei ha così parlato Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, che ha commentato la notizia dell’esonero di Mourinho.

LE PAROLE – «Il Mourinho dello scorso anno e di quest’anno è identico. La differenza la fanno i risultati nei derby e la posizione in classifica. Arrivati a un certo punto, con un comportamento come quello visto, se non arrivano risultati ti esponi all’esonero ed è normale che sia così. Se fosse stata la Lazio a perdere i derby, anche i laziali si sarebbero posti in maniera diversa nei confronti dell’allenatore. Visto il calendario favorevole della Roma, evidentemente volevano cambiare allenatore ora per poter avere incontri più abbordabili per il cambio allenatore. Per quanto riguarda la Lazio, la cosa più positiva e più importante che vedo è la determinazione e la capacità di soffrire».