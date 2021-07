Giordano: «Perchè non tenere Correa? Lazio inadatta al gioco di Sarri»

Bruno Giordano, ex centravanti della Lazio, ha analizzato le difficoltà che potrebbe incontrare Sarri sulla panchina biancoceleste

Bruno Giordano, ex stella della Lazio, ha commentato l’imminente avventura di Sarri sulla panchina biancoceleste. Ecco le sue parole per TMW Radio:

CORREA – «Mi chiedo: Felipe Anderson dovrebbe arrivare per 5-6 milioni. Ma allora perché non tenere anche Correa? Sarri con lui, Anderson e Immobile avrebbe un tridente di spessore europeo. Perché andare a prendere Brandt o Sarabia? Mi vado a prendere uno che non conosco per uno che so cosa può darmi?».

SARRI ALLA JUVE – «Se uno parte così non lavora nelle migliori condizioni e può togliere il disturbo. Ha vinto un campionato ma ha anche perso una Coppa Italia e una Supercoppa. E poi sappiamo come è andata in Champions. Non è stata un’annata troppo positiva. Io credo che non abbia una Lazio adatta al suo gioco e che viene da 5 anni con un gioco diverso, quindi sarà difficile entrare nella testa di questi calciatori e cambiarli».