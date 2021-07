I tifosi della Juve hanno reagito duramente sui social, dopo l’intervista rilasciata da Sarri sul suo passato bianconero

L’intervista di mister Sarri ai microfoni di Sportitalia si è aperta col botto: «Il mio Scudetto alla Juve è stato dato per scontato, quest’anno invece hanno festeggiato per il quarto posto». Dichiarazioni che sono rimbombate immediatamente tra i tifosi biancoceneri e che hanno scatenato feroci reazioni:

«Non ci voleva questa intervista per capire che Sarri non è mai stato minimamente vicino al mondo Juve» e poi ancora: «Non ho visto l’intervista a Sarri perché non mi interessava. Dico solo che vederlo sulla nostra panchina è stata la cosa più difficile da sopportare da quando tifo Juventus. Scelta sbagliatissima». Per concludere: «Un solo anno sulla panchina della Juve a 6 milioni. Un secondo anno sulla panca di casa a sei milioni pagati dalla Juve. Una buonuscita di 2,5 milioni per liberarsi di lui. Totale 14,5 milioni bianconeri. Dovrebbe baciare in terra invece ha cominciato a gettare m***a».