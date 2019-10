Giordano critica Inzaghi: «Immobile non può restare in panchina»

LAZIO – Bruno Giordano critica la scelta di Inzaghi: questa sera contro il Celtic, Immobile partirà dalla panchina

«Un Immobile così in forma non può restare in panchina!», è questo il pensiero della bandiera biancoceleste Bruno Giordano. La critica ovviamente è rivolta al tecnico Simone Inzaghi che questa sera in Scozia farà entrare il bomber della Lazio solo nel secondo tempo. L’ex attaccante, alle frequenze di RadioSei, ha poi continuato così: «Non capisco il motivo della scelta. Se un giocatore sta così bene lo tengo sempre il campo, non penso neanche lontanamente di farlo rifiatare. Per il resto la formazione ci sta, è normale fare qualche cambiamento, avendo da affrontare tre gare in una settimana. Inzaghi a rischio esonero? Non credo che la Lazio abbia pensato realmente di sollevarlo dall’incarico, ma se queste voci si sono insinuate diventa pericoloso. Resto convinto che Inzaghi sia più che all’altezza di guidare questa rosa e che non ce ne siano tanti altri in giro in grado di farlo. Credo che finirà la stagione, poi forse si faranno ulterori ragionamenti, ma sarebbe opportuno evitare certi discorsi».