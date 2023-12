Giordano: «Contro l’Atletico darei un turno di riposo a Luis Alberto. Vi spiego il perché». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha commentato così la situazione inerente la rosa della Lazio partendo dalla prestazione del Bentegodi, fino al match di domani contro l’Atletico Madrid. Le sue parole.

VERONA-LAZIO– «Non sono d’accordo che la Lazio abbia giocato bene a Verona. Se avesse giocato bene avrebbe vinto 3 a 0. Ha fatto una partita mediocre eccetto l’azione del gol. Poi il nulla. Non abbiamo sfruttato la pochezza difensiva del Verona. Tolto Lazzari la Lazio ha fatto una partita da 6. Il Verona è poca cosa e la Lazio ha affrontato la partita vivacchiando. Non sono nemmeno d’accordo con Sarri che ha visto una buona partita da parte dei suoi giocatori. Spero che bluffi per tenere alto l’umore del gruppo. Per me con la Lazio così non recuperi punti a nessuno. Se per Sarri davvero la prestazione è stata buona, sono preoccupato ».

ATLETICO MADRID– «Per quanto riguarda il match contro l’Atletico darei un turno di riposo a Luis Alberto che lo vedo in difficoltà. Farei giocare Kamada. Idem Vecino che schiererei dal primo minuto. La partita importante è quella contro l’Inter, non quella di domani e quindi farei scelte pensando a questo. Per carità a Madrid non puoi rinunciare a giocare, ma sempre pensando al match più pesante in questo periodo. Su Castellanos aveva iniziato in maniera brillante e poi è andato a spegnersi. Non vede molto la porta, ma mi sembra un buon giocatore. A me piace. Si sacrifica molto per la squadra, non è un goleador, ma è utile. Per me deve migliorare con l’abitudine al gol. E’ cattivo, ha tecnica, ma vede poco la porta. Fare 12 o 13 gol in una stagione ti può lanciare »