Martorelli: «Milinkovic in Arabia? Lotito ha fatto bene, ecco perchè»

Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha commentato la cessione di Milinkovic-Savic da parte di Lotito: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli ha parlato così della cessione di Milinkovic nel calciomercato Lazio:

«In Italia non ci sono più soldi, quando i giocatori non vanno in Inghilterra ormai vanno in Arabia. Milinkovic all’Al Hilal? Lotito sapeva che il giocatore non voleva rinnovare e così ha fatto in modo di portare in cassa soldi importanti. Sicuramente quello arabo è un mercato in espansione, al momento questa è la realtà. Non si sa per quanto tempo ma oggi bisogna fare i conti con questa realtà».