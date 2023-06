Gimenez, parla l’agente: «Futuro al Napoli? Per me no e vi spiego perchè»

Gimenez, l’agente del calciatore seguito anche dalla Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito

PAROLE – È un ragazzo bravo e giovane, secondo me deve migliorare. Non è uno di quei giocatori tecnici come Mertens, la sua evoluzione è tutta da vedere. Non credo che possa esserlo per un grande club come il Napoli. È un giocatore forte in prospettiva. Se trova un giocatore che gli insegna a giocare a calcio, può diventare forte