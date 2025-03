Gilardino Lazio, il club smentisce l'ipotesi: le ultime...

Gilardino Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista della nuova stagione. Il club smentisce il nome dell’ex Nazionale come possibile sostituto di Baroni

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la permanenza di Baroni sulla panchina della Lazio per il prossimo anno non è del tutto scontata. Per salvare la sua posizione, il tecnico della Lazio dovrebbe almeno centrare un posto in Europa tramite il campionato (non necessariamente Champions) e andare in semifinale di Europa League eliminando il Bodo.

Altrimenti il suo percorso in biancoceleste rischia di fermarsi, a tal proposito come potenziale sostituto spunta il nome di Italiano, vecchio pallino di Lotito, ma che ha già molti ammiratori. Mentre il club ha smentito la voce riguardo Gilardino come possibile sostituto di Baroni.