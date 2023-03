Gilardino: «Italia senza attaccanti? Ecco il mio consiglio»

Alberto Gilardino, ex attaccante e allenatore del Genoa, ha analizzato il problema della mancanza di attaccanti in Italia

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha analizzato il problema degli attaccanti in Italia. Le sue parole al Secolo XIX:

«Nei settori giovanili servono competenza e formazione, a volte invece capita che ci sono allenatori su cui si investe poco e che non possono formarsi perché devono fare anche un altro lavoro. In queste circostanze si può essere spinti a cercare solo il risultato mentre dovrebbe essere la conseguenza della bravura dei singoli. Se si lavora sono convinto che si possano trovare talenti nei settori giovanili ma anche in Serie B e Lega Pro. L’attaccante centrale sta tornando di moda e per me sono fondamentali perché fanno giocare bene la squadra».