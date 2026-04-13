Formello
Gila, Sarri preserva il difensore per la Coppa Italia! Il punto della situazione sullo spagnolo
Gila, lo spagnolo non scenderà in campo stasera al Franchi contro la Fiorentina! L’obiettivo è il pieno recupero per la Coppa Italia
La Lazio si prepara a scendere in campo per l’attesissimo posticipo che chiuderà la 32ª giornata di Serie A. Alle ore 20.45, i biancocelesti affronteranno la Fiorentina in una trasferta che si preannuncia ad altissima tensione. La gestione delle forze sarà il tema centrale della serata, con scelte pesanti che riguardano i titolarissimi del reparto arretrato.
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Il forfait strategico di Gila
La notizia principale riguarda l’assenza forzata di Mario Gila. Il centrale spagnolo non prenderà parte alla sfida di stasera, una decisione presa dallo staff tecnico per preservare le sue condizioni fisiche. Il difensore è infatti considerato un elemento imprescindibile per gli equilibri della retroguardia, e la sua esclusione dai convocati per il match contro la Viola appare come una mossa precauzionale necessaria.
Gila e il piano per la semifinale con l’Atalanta
Il motivo dietro il riposo concesso a Mario Gila è puramente strategico: l’obiettivo è averlo al top della forma per il prossimo 22 aprile. In quella data, la Lazio si giocherà una fetta importante della stagione a Bergamo, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Risparmiare il difensore stasera permetterà al giocatore di arrivare al match del Gewiss Stadium senza il rischio di ricadute o eccessivo affaticamento
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