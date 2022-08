Gila pronto per il Torino: il post del difensore dopo l’allenamento

Mario Gila è pronto per scendere in campo e affrontare il Torino: il post social del difensore dopo l’allenamento mattutino

Mancano pochi giorni al secondo impegno di campionato della Lazio di Sarri e tutti i giocatori stanno scaldando i motori per farsi trovare pronti in caso di necessità.

Tra questi anche Mario Gila, che non ha ancora esordito ufficialmente in biancoceleste, ma che come dimostrano gli scatti social non vede l’ora di scendere in campo e dare il suo contributo.

POST – «Preparazione alla partita del fine settimana! ⚒🤘🏻 #TorinoLazio».