Gila a LSC: «Era tra le partite più difficili, abbiamo risposto con grinta. I tifosi meritavano questa vittoria»

Gila, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di LSC dopo il fischio finale del match contro il Napoli: le dichiarazioni

Mario Gila a LSC ha parlato dopo Napoli Lazio di Serie A.

VITTORIA – «Molto contenti, la squadra è felice. Sapevamo che oggi era una delle partite più difficili della Serie A, ha un ritmo spettacolare il Napoli, abbiamo saputo rispondergli con grinta, personalità e coraggio. È la cosa più bella per un difensore questo clean sheet, sapendo che loro in attacco hanno giocatori forti come Lukaku, Politano, e Kvara. Devi essere molto concentrato, mentalmente era molto difficile ma siamo riusciti a fare una partita molto buona non solo in difesa».

DEDICA AI TIFOSI – «È vero, loro se la meritavano, purtroppo non sono stati con noi ma questa vittoria la dedichiamo a loro, sapevamo che se fossero stati qua ci avrebbero aiutato tantissimo. Ieri sono stati con noi, ci hanno accompagnato. Una dedica speciale per Flavio e Francesco che se la meritano. Ringraziamo tutti i tifosi, questa vittoria è anche per loro».

ANALISI DEL MATCH – «Era difficile gestire i primi 20 minuti, siamo stati bravi a gestire la palla, gli ultimi 15 del primo tempo dovevamo essere molto compatti abbiamo sofferto. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato Isaksen, dopo il gol non abbiamo avuto paura. La squadra è stata molto matura nel gestire la partita, questo ci dà continuità. Zaccagni lo prendo in allenamento, riesco a marcarlo».