Gila Napoli, gli azzurri insistono con la Lazio! Lucca e Rafa Marin possono arrivare in prestito

Gila Napoli, il club partenopeo lavora a una soluzione con la Lazio! Dalla Campania potrebbero arrivare in prestito Lucca e Rafa Marin

Le grandi manovre estive di calciomercato entrano nel vivo, delineando un intreccio strategico di primissimo piano. Lazio e Napoli continuano infatti a lavorare intensamente per il trasferimento del difensore spagnolo Mario Gila, diventato il vero e proprio obiettivo prioritario del direttore sportivo Giovanni Manna e di Massimiliano Allegri, ormai prossimo all’ufficializzazione sulla panchina azzurra.

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Il piano del Napoli per arrivare al sì di Gila

Il club campano intende accelerare la trattativa proponendo soluzioni che possano soddisfare le richieste biancocelesti. Come svelato dal portale specializzato Gianlucadimarzio.com, per convincere la dirigenza capitolina a far partire il centrale si starebbe valutando il trasferimento a Roma, con la formula del prestito, di due profili d’interesse: Lorenzo Lucca e Rafa Marín.

Lucca e Rafa Marín come contropartite gradite alla Lazio

L’inserimento del centravanti italiano potrebbe colmare la lacuna offensiva della squadra di Gennaro Gattuso. Ridotto da una doppia parentesi da sei mesi prima al Napoli e poi al Nottingham Forest, Lucca è fuori dai piani azzurri e cerca riscatto. Discorso simile per Rafa Marín, di rientro dal prestito al Villarreal ma destinato a lasciare nuovamente la Campania. Entrambi rappresentano pedine ideali per abbassare le pretese economiche.

Il duello di mercato della Lazio per il gioiello Jensen

Non solo le trattative con gli azzurri nei pensieri della dirigenza romana. Il club biancoceleste insiste parallelamente per assicurarsi il talento Asp Jensen del Bayern Monaco, attualmente in prestito al Grasshoppers: un profilo seguito con forte interesse anche dall’Udinese.