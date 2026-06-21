Gila verso l’addio, Sabatini: «Lazio e Napoli se la giocano alla pari! Lui è un comandante»

Mario Gila sembra destinato a lasciare la Lazio. Si è espresso su questo tema l’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana Walter Sabatimo

Mario Gila resta uno dei temi più caldi del mercato in casa Lazio. Il difensore spagnolo è finito con forza nel mirino del Napoli, che nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti per provare a portarlo in Campania. La situazione contrattuale del giocatore rende il dossier particolarmente delicato, perché la scadenza non lontana può incidere sulle strategie di entrambe le società.

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Il club biancoceleste è chiamato a valutare con attenzione ogni possibile scenario. Da una parte c’è la volontà di non perdere un elemento importante senza un’adeguata valorizzazione, dall’altra la necessità di fare i conti con le dinamiche del mercato e con l’interesse crescente di una società ambiziosa come il Napoli. A parlare della situazione è stato Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Le sue parole:

SABATINI – «È una dinamica del mercato che produce inevitabilmente degli effetti. Quando manca un anno alla scadenza, nel giro di sei mesi il giocatore può liberarsi. Ma questo lo sa il Napoli, così come lo sa la Lazio: quindi se la giocano alla pari. Per quanto riguarda il calciatore, non entro nella valutazione perché potrebbe essere sconveniente.

Posso dire che Gila è un giocatore che mi piace molto. Però non voglio parlare di calciatori in epoca di calciomercato, perché sarebbe una scorrettezza che non posso permettermi. È un difensore molto forte, con una personalità ben definita: è un comandante, un recuperatore di palloni. Anche quando la squadra è in difficoltà e lascia campo alle spalle, sarebbe un’ottima scelta».

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Per la Lazio, però, la decisione non sarà semplice. L’eventuale cessione permetterebbe di finanziare il mercato, ma priverebbe la squadra di un difensore ormai centrale nelle valutazioni tecniche. Il pressing dei campani resta forte, mentre i biancocelesti dovranno stabilire prezzo, tempi e condizioni per un’operazione che può diventare una delle più importanti dell’estate.