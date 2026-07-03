Mercato Lazio, il Milan s’inserisce nella corsa a Gila: beffa Napoli?

Mercato Lazio, il Milan ritorna prepotentemente in corsa per Mario Gila e vuole tentare un blitz per superare il Napoli

Il calciomercato si accende all’improvviso con un clamoroso duello sull’asse Milano-Napoli. Al centro dei desideri delle due big c’è Mario Gila, difensore centrale di proprietà della Lazio, diventato il pezzo pregiato di queste ore di trattative.

Ultimissime Lazio LIVE: possibili rinnovi per Cataldi e Rovella! Idea Pinamonti. Provedel all’Inter: è fatta

Il blitz del Milan per Gila

Quando la strada sembrava ormai tracciata in un’unica direzione, i rossoneri hanno deciso di sparigliare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la dirigenza del Milan ha avviato i primi contatti diretti con l’agente dello spagnolo. L’obiettivo del club di Via Aldo Rossi è chiaro: capire la fattibilità dell’operazione per poi formalizzare una prima offerta ufficiale a stretto giro, provando così a bruciare sul tempo la concorrenza.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Il Napoli rischia la beffa

Questo inserimento destabilizza i piani del Napoli, che si era mosso con largo anticipo sul giocatore. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna aveva incontrato l’entourage di Gila a Milano, raggiungendo persino una bozza d’intesa per garantirsi una corsia preferenziale. Ora i partenopei si trovano costretti a guardarsi le spalle dall’offensiva milanista in un testa a testa che si preannuncia infuocato.

Il prezzo fissato dalla Lazio

Nonostante l’intreccio di mercato e la forte pressione delle pretendenti, il presidente Claudio Lotito non ha intenzione di fare sconti. La posizione del club biancoceleste resta infatti rigidissima: per lasciar partire il difensore spagnolo, la richiesta economica dei biancocelesti rimane inchiodata a ben 30 milioni di euro.