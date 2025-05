Gila Milan, i rossoneri non mollano il difensore della Lazio: la concorrenza è elevata, i dettagli

In casa Lazio continua a tenere banco il futuro di Mario Gila, che potrebbe lasciare il club biancoceleste nella prossima sessione di mercato

Il mercato Lazio è sempre in costante evoluzione e in attesa di capire come si concluderà la stagione in corso, la società biancoceleste ha già iniziato a muoversi per quella che verrà. Bisogna però fare anche un punto in chiave uscita, con il difensore spagnolo, Mario Gila, che sembra essere sul piede di partenza.

Come riportato da Calciomercato.com, le attenzioni per il giocatore non mancano, con diversi club di Premier che hanno già manifestato interesse. Lo stesso manifestato dal Milan, che continua a seguire con forte attenzione questa pista, nonostante Fabiani abbia dichiarato di non voler ‘favorire’ la diretta concorrenza.