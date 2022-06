Gila Lazio, il difensore sempre più vicino: spunta l’indizio social

Calciomercato Lazio: il difensore Mario Gila si avvicina ai biancocelesti e suoi social fa impazzire i tifosi

Il primo rinforzo della Lazio in difesa potrebbe essere Mario Gila del Real Madrid. Il classe 2000 dovrebbe arrivare in biancoceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto, con gli ultimi dettagli solo da definire.

E lo stesso calciatore non vedrebbe l’ora di sbarcare nella Capitale. E ha mostrato tutta la sua voglia anche sui social. I tifosi della Lazio hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram e Gila ha messo like a un commento che recita: «Come to Lazio». Un chiaro indizio per lo stato avanzato della trattativa.