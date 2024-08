Gila VIA dalla Lazio? Un club INSISTE per avere il difensore. SMENTITO intanto il possibile scambio

Gila via dalla Lazio? Un club insiste per avere il difensore biancoceleste: smentito un possibile scambio sul calciomercato

Come riferito da Il Messaggero, il Real Madrid continua a insistere per riportare alla casa madre Mario Gila, che si è messo in luce nell’ultima stagione in biancoceleste guadagnandosi a pieno diritto i galloni di titolare.

Lo spagnolo non è, per questo motivo, un nome in uscita dal calciomercato Lazio, ma occhio ai possibili assalti della formazione madrilena che, intanto, ha chiuso la porta alla possibile cessione del talentino Endrick proprio ai capitolini.