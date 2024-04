Gila Lazio, minaccia Real Madrid: comunicazione a Fabiani, la decisione dei Blancos

Gila-Lazio, minaccia Real Madrid: i Blancos vogliono riportarlo a casa al posto del partente Nacho. Biancocelesti avvisati

Bomba dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato Lazio e in particolare la situazione legata al futuro di Mario Gila. Il Real Madrid avrebbe infatti informato la società biancoceleste di voler riportare a casa il difensore per sostituire il partente Nacho.

Va ricordato che Gila fu acquistato dal Castilla per 6 milioni di euro, con la Lazio che ha concesso al Real una percentuale sulla futura rivendita del 50% e una corsia preferenziale in caso di addio. Da capire la volontà del calciatore e il prezzo che farà Lotito. La pista si scalda. Lo riporta Estadio Deportivo.