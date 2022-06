Gila Lazio, il difensore del Real Madrid è vicino: i dettagli dell’operazione

Mario Gila si avvicina sempre di più alla Lazio: il club biancoceleste è pronto a chiudere l’operazione

Non Casale e non Romagnoli (per ora), la Lazio è vicina a chiudere Mario Gila. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il centrale del Real Madrid, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le sue recenti prestazioni avevano colpito anche Carlo Ancelotti, tanto da convincerlo a regalare a Gila l’esordio in Liga nell’ultimo match contro l’Espanyol. Ora la Lazio stringe per portarlo presto a Roma.