Gigot Lazio, Fabiani RIVELA il retroscena: «Ha rifiutato squadre che fanno la Champions. Ecco COSA abbiamo visto in lui». Le parole del Ds

Le parole del Ds della Lazio Fabiani nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gigot.

LE PAROLE – «Cercavamo un difensore con determinate caratteristiche che abbiamo individuato in Gigot. Non è stato facile portarlo alla Lazio, aveva molte alte richieste. Poi secondo me si è informato con Guendouzi e ha iniziato a pensarci seriamente, finanche rifiutare qualche squadra in Italia che oggi disputa la Champions. Da questo punto di vista abbiamo subito capito che è un ragazzo che più che cercare la gloria personale cercava un programma, una società dove lavorare serenamente. Ha fatto il capitano al Marsiglia, lo ringraziamo e gli auguriamo le migliori fortune».

