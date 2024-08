Gigot Lazio, biancocelesti IN PRIMA FILA. INTESA con il Marsiglia, anche il difensore APRE: la situazione

Gigot Lazio, biancocelesti in prima fila per il difensore francese. Intesa con il Marsiglia, anche il giocatore apre all’affare

Come svelato da Il Messaggero, Samuel Gigot è il primo obiettivo per rinforzare la difesa, con il calciomercato Lazio che punta su di lui per sostituire Nicolò Casale, in partenza verso il Bologna.

Intesa con il Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto (attorno ai 5 milioni di euro), si cerca invece quella con il giocatore che, dopo aver visto che non ci sono offerte dall’Arabia Saudita per lui, ha aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale.