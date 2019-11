Giuliano Giannichedda ha parlato dell’attuale ottimo momento della Nazionale italiana

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto della situazione nella Nazionale italiana. Ecco ciò che ha detto il classe ’74 di Pontecorvo.

PARLA GIANNICHEDDA – «Immobile e Belotti sono simili, Belotti fa più reparto, fa salire la squadra. Immobile è più finalizzatore, e questo è importante. Per il momento vedo avanti il centravanti della Lazio. Come tridente per Euro 2020 quindi dico Chiesa-Immobile-Insigne. Il 4-3-1-2 sarebbe un altro modulo buono con Immobile e Insigne insieme e dietro Zaniolo».