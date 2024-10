Giannichedda: «Baroni ha portato alla Lazio uno stile europeo. Cosa manca a questa rosa? Ve lo spiego»

Giuliano Giannichedda, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così della Lazio di Baroni e di cosa serve per rinforzare la rosa

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Giuliano Giannichedda ha parlato così della Lazio di Baroni:

PAROLE – «I biancocelesti sono la sorpresa del campionato. C’era titubanza, invece sta facendo benissimo con un gran gioco. La Juventus ha cambiato mentalità, propone un gioco diverso e ha fatto un mercato importante. La squadra è forte, ma bisogna aspettare i nuovi. Baroni come Inzaghi? Il primo è un lavoratore, è silenzioso, è entrato in punta di piedi e ha capito le potenzialità dei giocatori. La Lazio ha uno stile europeo e gioca bene.

Il centrocampo della Lazio? Ottimo rendimento. Guendouzi ha preso consapevolezza, è molto dinamico. Così come Rovella che sta dando molto alla Lazio. In panchina c’è Vecino che ha 4-5 gol nelle gambe. Il fatto che non ci siano top fa sentire tutti più responsabilizzati. Castrovilli a due? Secondo me è un giocatore forte, può dare tanto e Baroni deve lavorarci nei due. Champions? Se mantiene questa compattezza può dare fastidio, devono crederci. Difficile perché le altre sono più attrezzate. Il Milan è quella che rischia di più, l’Inter è candidata più credibile allo scudetto, il Napoli non ha le coppe. Ai rossoneri manca continuità e vedo confusione. Rinforzo per la Lazio? Forse manca qualcosa sugli esterni. Vero che Pedro quando entra fa bene, ma ha una certa età. Zaccagni? Mi è sempre piaciuto, ma quest’anno ancora di più. La fascia da capitano l’ha responsabilizzato».